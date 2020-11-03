Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Alaplı Belediyesince, e-belediye hizmetiyle su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ödeme ve borç sorgulama döneminin başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların belediyeyle ilgili ödeme ve sorgulama işlemlerini www.alapli.bel.tr sitesinden "e-belediye" yoluyla yapmalarını sağlama hizmetinin kullanımına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Nuri Tekin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Her alanda olduğu gibi, belediyecilik teknolojilerini de yakından takip diyoruz. Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız TC kimlik numarasını girerek bilgisayarının başından ya da cep telefonlarından tek tuşla su, tahakkuk, ödeme, tahsilat, arsa metrekare fiyatları, inşaat maliyetleri, aşınma oranları, TV ve emlak vergisi borcu öğrenme ve ödeme, encümen ve meclis kararlarını okuyabilme, nikah başvuru işlemleri gibi birçok işlemi online yapabilecek. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın mesai saatleri dışında da 7 gün 24 saat belediyemize gelmelerine gerek kalmadan internet ortamında tüm işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamaktır. E-belediye uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlarımız www.alapli.bel.tr adresimizi ziyaret ederek, burada bulunan 'e-belediye' linkine tıklayarak başta su faturası olmak üzere birçok ödemeyi güvenli şekilde kredi kartlarıyla yapabilecekler."

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'a ziyaret

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

İlçe Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Posbıyık, ilçeyi daha iyi noktalara getirmek için birlik ve bütünlük içerisinde çalışma gayretinde olduklarını söyledi.

İlçedeki siyasi parti yöneticilerinin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini anlatan Posbıyık, "Ereğli'ye iyilik yapmak istiyorsak, bütün siyasi parti ilçe başkanları birbirimizi dinleyerek, doğruları anlatarak Ereğli'ye iyilik yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt da ilçenin menfaati noktasında çalışma yapmaya hazır olduklarını belirtti.