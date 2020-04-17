ZONGULDAK Vali Erdoğan: Zonguldak ilçe sınırlarında denetim sürecek - Son Dakika
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ZONGULDAK Vali Erdoğan: Zonguldak ilçe sınırlarında denetim sürecek

31 dakika önce

Vali Erdoğan: Zonguldak ilçe sınırlarında denetim sürecekZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, ilçe sınırlarında sürdürdükleri denetimlere devam edeceklerini açıkladı.

Vali Erdoğan: Zonguldak ilçe sınırlarında denetim sürecek

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, ilçe sınırlarında sürdürdükleri denetimlere devam edeceklerini açıkladı.

Vali Erdoğan Bektaş, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile Valilik toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Vali Bektaş, Zonguldak'ın Türkiye geneline taşıdığı risk itibariyle öne çıkmış bir kent olduklarını söyledi. Rakamların oldukça yüksek seyrettiğini ifade eden Vali Bektaş, ilçe sınırlarında aldıkları denetimleri devam ettireceklerini açıkladı. İlave tedbirler almaya devam edeceklerini söyleyen Vali Bektaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Zonguldak'ı 30 büyükşehirle birlikte alınan tedbirlere ilave etti. Ondan bu tarafa pazartesi günü 15 gün olacak. Yeni nasıl bir düzenleme yapacaklarını hep beraber göreceğiz. Arkasından biz kendi içimizde genel sınırlamalardan birkaç konuda arkadaşlarımıza istişare ederek sınırlamalar getirmek zorunda kaldı. Doğrusu geldiğimiz süreçte bu hafta bütün göstergeler, bütün rakamlar ve hocalarımızın kanaati olayın durağana girdiği, ufak ufak gerilemeye başlayacağı bir kanaatimiz var ama her zaman hesapta olmayan şeyler dengeyi bozabiliyor. Bizim ilave getirdiğimiz 3 sınırlama konusu vardı. Birinci il sınırlarındaki denetimi ilçe sınırlarında da almaya karar vermiştik. Aldığımız kararların uygulaması da geçiciydi. O sürelerde pazartesi günü bitiyor. Biz burada tabi hükümetimizin Türkiye genelinde alacağı kararları dikkate alarak bir düzenleme de biz yapacağız. İl Pandemi Kurulu'nda istişare yaptık. Hepimizin kanaati bu konunun biraz daha devam etmesi görüşünde. Yani bizim ilçe sınırlarında aldığımız tedbirler, devam edecek."

'FIRSATÇILIK YAPAN ESNAF ELİNDE SONUNDA KARŞILIĞINI ALIR'

Vali Bektaş, tedbirler kapsamında halk pazarlarını kapatmalarının Zonguldak'taki vaka sayısının daha da artmasının önüne geçtiğini söyledi. Mahallelerde satışların devam ettiğini, fırsatçılık yapan esnafı da takip ettiklerini ifade eden Vali Bektaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İkinci konu pazarlarla ilgili yasaklar getirmiştik. Doğrusu biz pazarlarla ilgili düzenleyici kararın çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Zonguldak dar mekanlarda hareket eden bir şehir. Mevcut hareketliliğe pazarı da katsaydık bu günlere gelemeyiz diye düşünüyoruz. Pazar esnafına teşekkür ediyoruz. Pazar kurulmaması fırsatçı esnafa sanki bir kısım imkanlar tanıdı. Bazı alışveriş mekanlarında hak edilmeyen fiyat artışları gördük. Biz seyyar satışla bu konuyu çözmek istedik. Pazarcılarımız kendilerini yetkilendirdiğimiz alanlarda ürünlerini vatandaşın ayağına getiriyorlar. Perakende satışı yapan marketlerde fiyat artışlarını görüyoruz. Sürekli kontrol yapıyoruz. Tutanakları bakanlığa iletiyoruz. Bakanlık o firmalara ceza yazacak. O cezalar onlara gidecek. Asıl istediğimiz o kişilerin buna tenezzül etmemeleri. Bundan rahatsızız. Elinde sonunda bunun karşılığını alırlar. Fırsatçılık yakışmıyor, bundan rahatsızız. Biz bir hafta daha pazarların açılmaması konusunda görüş aldık. Bir hafta sonra da ramazan geliyor. Biraz daha sakinleşmiş oluyor insanlar ramazanda. O zaman gelelim. Büyük ihtimalle bir haftadan sonra pazarlarımızı serbest bırakmayı tasarlıyoruz. Tabi son kararımızı o zaman vereceğiz. Pazarcı esnafımızdan anlayış bekliyoruz. Ramazan öncesi pazar açarsak önüne geçemeyeceğimiz bir tablo ortaya çıkabilir."

137 SAĞLIK ÇALIŞININDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Zonguldak'ta sağlıkçıların çok önemli görevler yaptıklarını belirten Vali Bektaş, 567 pozitif vakadan 137'unun sağlıkçı olduğunu belirtti. Sağlıkçıların özveriyle çalıştığını ifade eden Vali Bektaş, şu açıklamada bulundu:

"Her türlü tedbiri alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu gerçekten zor oldu. Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar, hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz."

ZONGULDAK Vali Erdoğan: Zonguldak ilçe sınırlarında denetim sürecek

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 08:41 Kaynak: DHA

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