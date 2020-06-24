Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a ziyaret - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı, Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Şerafettin Nas ve beraberindekilerin ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ziyarette Nas ile Ereğli, Alaplı, Devrek, Çaycuma, Gökçebey ve Kozlu ilçeleri muhtarlar derneği başkanlarının da bulunduğu belirtildi.

Vali Tutulmaz, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde bakanlığımızca oluşturulan vefa grubunun çalışmalarında her zaman olduğu gibi muhtarlarımızdan büyük destek aldık. Kamu ile vatandaşlarımız arasında önemli bir bağ olan muhtarlarımıza önem veriyoruz. Kapımız sizlere her zaman açıktır. İlimize yararlı projeler takip edilerek uygulamaya devam edilecek."