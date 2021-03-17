Zonguldak ve Karabük'te "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapıldı - Son Dakika

Zonguldak ve Karabük'te "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapıldı

17.03.2021 15:39
Zonguldak ve Karabük'te

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde yoğunlaştırılmış denetime katıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde yoğunlaştırılmış denetime katıldı.

Kent merkezindeki iş yerlerini gezen Vali Tutulmaz, esnafın aldığı tedbirleri denetleyerek maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Tutulmaz, gazetecilere, Zonguldak'ın salgından en fazla etkilenen kentlerden biri olduğunu belirterek, "Tedbirleri almak ve tedbir alınıp alınmadığını takip etmek zorundayız. Denetimlerimiz iyi gidiyor. Genelde kurallara uyuluyor. İl olarak şu anda Türkiye ortalamasında 40'ıncı sıradayız ama bizim amacımız bunu ilk 5'lere, 10'lara düşürebilmektir." diye konuştu.

Şu anda her yerde vaka artışlarının devam ettiğini vurgulayan Tutulmaz, "Bizde de yüzde 10'luk bir artış var ama bunu durağan hale getirebileceğimizi ümit ediyoruz. Son 3 gündür biraz daha durağanlaştı. İnşallah bu durağanlık devamlı hale gelir. 'Yükselişten geriye doğru düşeriz.' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tutulmaz, sorunun kurallara uyularak çözüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurallara öncelikle uyalım, aşı sırası gelen yakınlarımız varsa onları muhakkak aşılatmak için randevularını alalım ve daha duyarlı şekilde hareket edelim. Kısıtlama süreci ilimiz için aynı şekilde devam ediyor. Kırmızı için 75'ti, daha 25'imiz var ama biz kırmızıyı görmek istemiyoruz, aşağıya doğru 25'i hedefliyoruz. 50'nin altına düşmeyi hedefliyoruz. İş yerlerini denetliyoruz ama bulaşların daha yüksek oranı, aile içi ve komşu gezmelerinden kaynaklı bulaşlar. Bunu eksiltmemiz lazım. Biraz daha gezme, birlikte olma, hafta sonları pikniğe gitme gibi alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamız lazım."

Sokağa çıkma muafiyetini başka alanda kullananların da olduğuna dikkati çeken Tutulmaz, "Hafta sonu bizzat kendim bir yerde benzer şey gördüm. Muafiyeti olan 10'un üzerinde bir grup piknik yapıyor. Buna müsaade etmeyiz, cezasını da kestik. Bunun da takibini hep beraber yapmamız lazım. Bunu ancak böyle çözeriz." dedi.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü ve İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de katıldı.

Karabük

Denetime katılan Karabük Valisi Gürel de gazetecilere, son günlerde kent genelinde vaka sayılarında artış gözlendiğini söyledi.

Her vakayı birebir takip ederek bulaş sebeplerine baktıklarını anlatan Gürel, "Kentteki vaka artışı, ev ziyaretleri ve il dışı temaslardan kaynaklı. Özellikle şehir dışından gelen akrabalarımız, eş, dost kimler geliyorsa, bunların, ev ortamlarında, kapalı mekanlarda bir araya gelmekten kaynaklı bulaşlar olduğunu görüyoruz. Onun için hemşehrilerimizden rica ediyoruz. 1 Haziran'a kadar İstanbul, Ankara ve komşu illerden şehrimize gelecek akrabalarımızın, misafirlerimizin bir müddet gelmemelerini ya da aile içe misafirliklerin bir müddet ertelenmesini sağlayabilirsek bu süreci daha rahat geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Zonguldak, Jandarma, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak ve Karabük'te 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' yapıldı - Son Dakika


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