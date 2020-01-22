Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor - Son Dakika

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

6 saat önce

Zorlu kış şartları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yatağa bağımlı hastaların tedavilerini gerçekleştiren Evde Sağlık Hizmetleri ekibini engelleyemiyor.

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor, System.String[]

Zorlu kış şartları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yatağa bağımlı hastaların tedavilerini gerçekleştiren Evde Sağlık Hizmetleri ekibini engelleyemiyor.


Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan ve bir yıldır yatağa bağımlı olan Saime Yılmaz'ın kontrollerini gerçekleştirmek için yola çıkan Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle hastaya ulaşmakta büyük zorluk yaşadı.


Şehir merkezine 148 kilometre uzaklıktaki köye, karla kaplı yola rağmen güçlükle ulaşan ekipler, böbrek yetmezliği ve hiper tansiyon hastalığı bulunan Saime Yılmaz'ın kontrollerini yaptı. 2019 yılında yaklaşık 29 bin hastayı 35 bin kez ziyaret eden Evde Sağlık Hizmeti Ekibi, zorlu arazi şartlarına rağmen hastalara ulaşarak hizmet vermeye devam ediyor. - KAYSERİ

Sağlık Bakanlığı, Dikilitaş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi
Son Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: Akhisar'da 5-6 metruk binanın yıkıldığı bilgisi var Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi Manisa'daki deprem sonrası Akhisar Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 23:06:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]