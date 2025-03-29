Sürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor - Son Dakika
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Otomobil

Sürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor

Sürücüler dikkat! 1 Nisan\'da sona eriyor

Türkiye genelinde uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek. Bu tarihten itibaren sürücüler, yaz lastiklerini kullanmaya başlayabilecekler.

29.03.2025 12:46
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Havaların ısınması ve kış şartlarının geride kalmasıyla, kışa özel bir zorunluluk da kalkıyor. Kış aylarında kar ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulanan kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibariyle sona eriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Salı günü sona eriyor.

2025 LASTİK SÖKME-TAKMA İŞLEMİ FİYATLARI

Bu sene lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira, 17 inçler için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira olarak uygulanıyor. Lastik oteli hizmeti ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor. Mevsimine uygun lastik kullanımı önemli

* Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.

* Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor.

* Soğuk hava kullanımına göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.

* Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salımına yol açıyor.

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Son Dakika Otomobil Sürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Güngör:
    bayramda berber sezonu gibi.. su sok tak fiyatlari nedir ya.. ha saklama icin depo imkani veriyorsa bile cok pahali.. ya bu akp ne yapti sabit gelirliye ya.. esnafi ciftcisi tuccari susu busu uzerine koyabiliyor gelen zamlara karsi ama sabit gelirli aylik gelirini 100 tl artirabiliyor mu.. valla sabit gelirli olup hala oy veren varsa sabit gelirli dehildir , arsa, bag bahce ,kira vs takviyesi vardir. pes vallahi pes.. janta gore bi de.. o neden luks araclar genelde 18 19 20+ jant oluyor. 1 0 Yanıtla
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