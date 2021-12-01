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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı - Son Dakika

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

01.12.2021 09:16
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da trafik ekipleri kontrollere başladı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da trafik ekipleri kontrollere başladı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin giriş ve çıkış noktalarında, araçlarda kış lastiği denetimi yaptı.

Ekipler özellikle yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri kurallara uymayan ticari araçların trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceğini bildirdi. 1 Nisan 2022'de sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 846 lira ceza kesilecek.

Sürücülerden Mustafa Aydın, AA muhabirine, kış lastiğinin her araç için gerekli olduğunu söyledi.

Özellikle de tonajlı ve yolcu taşıyan araç sürücülerinin kesinlikle kış lastiği takması gerektiğini ifade eden Aydın, "Çünkü hava şartları malum ani bir şekilde gizli buzlanma olabiliyor. Hava şartlarından dolayı kesinlikle gerekli diye düşünüyorum. Tabi ki takmak zorundayız her an kaza geliyorum demez. Ondan dolayı emniyet amaçlı takmak zorundayız. Çok da iyi yapıyorlar. Zaten sürekli bu yoldan gelip geçiyoruz, sürekli denetim yapılıyor." diye konuştu.

Neşat Yıldız da, can taşıdığı için kış lastiği taktığını denetimlerinde de sık sık yapılması gerektiğini ifade etti.

Edirne ve Tekirdağ'da da kontroller devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı - Son Dakika


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