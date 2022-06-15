Zuckerberg üzgün: Giphy konusunda köşeye sıkıştı! - Son Dakika
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Zuckerberg üzgün: Giphy konusunda köşeye sıkıştı!

15.06.2022 21:42
Zuckerberg üzgün: Giphy konusunda köşeye sıkıştı!

İngiltere rekabet kurulunun, Meta'nın Giphy'yi satması kararını temyize götüren şirket mahkeme tarafından haksız bulundu.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, Giphy uygulamasını 400 milyon dolara satın almıştı. Ancak 2020 yılında gerçekleşen bu anlaşma İngiltere Hükümeti'nin engeline takıldı.

İngiltere'nin rekabet kurulu CMA, geçtiğimiz yıl Meta'nın Giphy'yi satın almasını rekabete zararlı olarak nitelendirmiş ve GIF platformunu satması gerektiğine karar vermişti. Kurula göre uygulamanın Facebook kontrolüne geçmesi, rakip sosyal medya şirketlerine karşı haksız bir avantaj sağlayabilir.

Meta, Giphy uygulamasını satmak zorunda kalabilir

Bir şirket sözcüsü ise konuyla ilgili açıklamasında "CMA'nın kanıtlarla desteklendiğine inanmadığımız ön bulgularına katılmıyoruz" diyerek, anlaşmanın rekabete zarar verdiğine dair yanlış algıyı ortadan kaldırmak için çalışacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda Meta, İngiltere rekabet kurulunun kararını temyize götürmüştü.

Zuckerberg üzgün: Giphy konusunda köşeye sıkıştı!

Temyiz mahkemesi kararını verdi. Meta'nın CMA'nın kararının temyiz edilmesi için sunduğu 6 gerekçenin 5'i reddedilerek oy birliğiyle rekabet kurulu haklı bulundu.

Öte yandan mahkeme, CMA'nın Snapchat'in Gfycat platformunu satın aldığından Meta'yı gereken sürede haberdar etmediğine hükmederek Mark Zuckerberg'in eline küçük de olsa bir koz verdi.

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İngiltere'de sunulan bir ürün veya hizmet, ülkedeki pazarın yüzde 25'inden fazlasını kontrol ettiği takdirde CMA'nın satın alma üzerinde yaptırım yetkisi bulunuyor. Rekabet kurulunun bulgularına göre Meta, Giphy platformu sayesinde İngiltere'deki animasyonlu çıkartma paketi pazarının yüzde 80-90 kadarına hakim olacak.

Meta ile CMA, Giphy konusunda ortak bir karara henüz varamadı. Son olarak mahkemenin verdiği karar ise Meta'nın aleyhine ve şirket popüler GIF platformunu satmak zorunda kalabilir. Giphy'nin kaderi önümüzdeki günlerde netleşecek.

– Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? İngiltere rekabet kurulu, Meta'nın Giphy'yi satmasını istemekte haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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