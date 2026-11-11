Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Iğdır\'da Ağrı Dağı eteklerinde 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Iğdır\'da Ağrı Dağı eteklerinde 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
Haber Videosu

Iğdır'da Erhacı mevkiinde yapılan termal görüntüleme ve arazi taramasında 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Iğdır’da düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Erhacı mevkiinde termal görüntüleme ve arazi tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sırasında, sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
Yerel HaberlerAfganistanAğrı DağıGüvenlikGüncelGöçmenIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
400 ton üzümü satamayan çiftçi, bağlarını söküp yaktı 400 ton üzümü satamayan çiftçi, bağlarını söküp yaktı
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:51
Ne yılan ne de akrep İşte dünyanın en zehirli canlısı
Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı
15:32
Belçika’da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku Resmen açıklandı
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
15:07
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“
Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 16:08:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android