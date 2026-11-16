Iğdır Valiliğinin açıklamasına göre 63 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır Valiliğinin açıklamasına göre 63 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Valiliğinin açıklamasına göre 63 şüpheli yakalandı, 13\'ü tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Iğdır Valiliğinin haftalık asayiş bültenine göre, 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülen uygulamalarda 63 şahıs yakalandı, 13 şahıs tutuklandı. Aynı dönemde 62 düzensiz göçmen yakalandı ve kent genelinde 10 bin 659 araç denetlendi.


Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Iğdır Valiliği tarafından yayımlanan haftalık asayiş bültenine göre, 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 63 şahıs yakalandı, 13 şahıs tutuklandı. Aynı dönemde 62 düzensiz göçmen de yakalandı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK VE RUHSATSIZ MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda 36 adet kaçak alkol, 3 ruhsatsız tabanca, 11 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 6 kurusıkı tabanca fişeği, 2,16 gram metamfetamin, 6,53 gram esrar, 5 bıçak ve 1 pala ele geçirildi.

10 BİN 659 ARAÇ DENETLENDİ

Kent genelinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde ise 10 bin 659 araç kontrol edildi. Ayrıca 51 bin 929 şahsın sorgulaması yapıldı.

Iğdır Valiliği, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
Göçmen KaçakçılığıGüvenlik3. SayfaGüncelGöçmenAsayişIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Meclis’te “Kürt illeri“ gerginliği Mehmet Muş’tan DEM Partili vekile sert tepki Meclis’te "Kürt illeri" gerginliği! Mehmet Muş'tan DEM Partili vekile sert tepki
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki genç öldü: Hastane ve 112’ye ihmal iddiası Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki genç öldü: Hastane ve 112'ye ihmal iddiası
En düşük emekli maaşı 30 bin TL olur mu Uzmandan kademeli zam öngörüsü En düşük emekli maaşı 30 bin TL olur mu? Uzmandan kademeli zam öngörüsü
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:01
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
17:40
Konya Beyşehir’de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
17:39
Villarreal’den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe’nin tavrı belli oluyor
Villarreal'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe'nin tavrı belli oluyor
17:31
Beyoğlu’nda halıya sarılı bulunan Kalkan’ın son görüntüleri çıktı
Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı
17:10
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
"CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
17:07
Karaahmetoğlu CHP’den ayrıldı: Beyoğlu’nda gerekçe iç kavgalar
Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı: Beyoğlu'nda gerekçe iç kavgalar
17:03
Emre Belözoğlu’ndan Greenwood’a özel talimat
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat
16:56
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
16:53
En düşük emekli maaşı 30 bin TL olur mu Uzmandan kademeli zam öngörüsü
En düşük emekli maaşı 30 bin TL olur mu? Uzmandan kademeli zam öngörüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 18:30:13. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır Valiliğinin açıklamasına göre 63 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android