Iğdır Valiliğinin açıklamasına göre 63 şüpheli yakalandı, 13\'ü tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Iğdır Valiliği tarafından yayımlanan haftalık asayiş bültenine göre, 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 63 şahıs yakalandı, 13 şahıs tutuklandı. Aynı dönemde 62 düzensiz göçmen de yakalandı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK VE RUHSATSIZ MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda 36 adet kaçak alkol, 3 ruhsatsız tabanca, 11 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 6 kurusıkı tabanca fişeği, 2,16 gram metamfetamin, 6,53 gram esrar, 5 bıçak ve 1 pala ele geçirildi.

10 BİN 659 ARAÇ DENETLENDİ

Kent genelinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde ise 10 bin 659 araç kontrol edildi. Ayrıca 51 bin 929 şahsın sorgulaması yapıldı.

Iğdır Valiliği, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Halit Öztürk