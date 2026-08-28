Habur Sınır Kapısı'ndan Rekor İhracat - Son Dakika
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Habur Sınır Kapısı'ndan Rekor İhracat

Habur Sınır Kapısı\'ndan Rekor İhracat
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26 Ağustos 2026'da Habur'dan 1.659 TIR geçti, Türkiye'deki en yüksek ihracat geçişi gerçekleşti.

26 Ağustos 2026’da Habur Sınır Kapısı’ndan 1.659 ihracat yüklü TIR geçişi gerçekleşti. Habur, bu rakamla  Türkiye genelindeki kara sınır kapıları arasında ihracat yönünde açık ara ilk sırada yer aldı.

Habur Sınır Kapısı'ndan Rekor <a class='keyword-sd' href='/ihracat/' title='İhracat'>İhracat</a>

Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin en önemli geçiş noktalarından biri olan Habur Sınır Kapısı, ihracat yükü taşıyan TIR geçişlerinde yine zirveye çıktı.

26 Ağustos 2026 tarihli kara sınır kapıları geçiş verilerine göre Habur’dan 1.659 ihracat yüklü TIR geçiş yaptı. Bu rakam, Habur’u Türkiye genelindeki kara sınır kapıları arasında ihracat yönünde en fazla araç geçişinin gerçekleştiği sınır kapısı konumuna taşıdı.

Habur Sınır Kapısı'ndan Rekor İhracat

HABUR RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

İhracat yönünde gerçekleşen TIR geçişleri yüksek rakamdan düşük rakama şöyle sıralandı:

  1. Habur: 1.659
  2. Kapıkule: 898
  3. Hamzabeyli: 736
  4. Cilvegözü: 663
  5. Sarp: 596
  6. Gürbulak: 525
  7. Dilucu: 242
  8. Öncüpınar: 235
  9. Çobanbey: 220
  10. İpsala: 188
  11. Karkamış: 139
  12. Akçakale: 119
  13. Aktaş: 79
  14. Türkgözü: 36

Habur’dan gerçekleşen 1.659 ihracat geçişi, ikinci sırada bulunan Kapıkule’nin 898 geçişinin 761 araç üzerinde gerçekleşti.

Habur Sınır Kapısı'ndan Rekor İhracat

İHRACAT TRAFİĞİ YOĞUNLUĞUNU KORUYOR

Habur Sınır Kapısı’nda 26 Ağustos itibarıyla ihracat yönünde 203 araç bekliyordu. Bekleyen araç sayısında ise Hamzabeyli 1.819, Kapıkule 1.681, Gürbulak 950 ve Sarp 400 araçla Habur’un önünde yer aldı.

İhracat yönünde bekleyen araç sayıları şöyle oldu:

  • Hamzabeyli: 1.819
  • Kapıkule: 1.681
  • Gürbulak: 950
  • Sarp: 400
  • Habur: 203
  • İpsala: 65
  • Aktaş: 16
  • Türkgözü: Sıra bulunmamaktadır.

IRAK TİCARETİNİN ANA KAPISI

Habur Sınır Kapısı’nın günlük ihracat geçişlerinde elde ettiği 1.659 araçlık rakam, Türkiye’nin Irak’a yönelik ticaretinde sınır kapısının taşıdığı stratejik önemi bir kez daha ortaya koydu.

Özellikle Güneydoğu Anadolu’dan Irak pazarına gerçekleştirilen ihracatta önemli bir geçiş noktası olan Habur’da, günlük TIR hareketliliği bölge ekonomisi ve sınır ticaretinin yoğunluğunu da gözler önüne seriyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika İhracat Habur Sınır Kapısı'ndan Rekor İhracat - Son Dakika

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