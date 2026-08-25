2027 Asgari Ücret Beklentileri - Son Dakika
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2027 Asgari Ücret Beklentileri

2027 Asgari Ücret Beklentileri
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Yeni asgari ücret zammı araştırılıyor; enflasyon ve talepler etkili olacak. Görüşmeler bekleniyor.

2027 Ocak asgari ücret zammı, yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ve zam oranı şimdiden en çok araştırılan konular arasında. Yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon, ekonomik veriler, işçi ve işveren temsilcilerinin talepleri ile hükümetin değerlendirmeleri etkili olacak. Milyonlarca çalışan, yeni ücretin alım gücüne katkı sağlamasını beklerken, her açıklama geniş yankı uyandırıyor. Gözler yıl sonundaki resmi görüşmelere çevrilmiş durumda.

2026 asgari ücret, geçen yıla göre yüzde 27 zamla güncellendi. Net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt 33.030 TL, işverene toplam maliyet 40.874,63 TL oldu. İşverenlere aylık 1.270 TL asgari ücret desteği uygulanıyor. Yeni tarife 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girdi.

Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan veya hükümetten bir açıklama gelmedi. Şu an için ara zam konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

2026'da net 28.075,50 TL olan asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa ücret yaklaşık 33.691 TL, yüzde 25 zamda 35.094 TL, yüzde 30 zamda ise 36.498 TL olacak. Ancak 2027 asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından netleşecek.

İlgili haberler arasında emekliye en yüksek promosyonu veren bankalar ve kademeli emeklilikle ilgili son durum da yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi 2027 Asgari Ücret Beklentileri - Son Dakika

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