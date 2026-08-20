30 Bin Okul Bahçe Görevlisi Alınacak - Son Dakika
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30 Bin Okul Bahçe Görevlisi Alınacak

30 Bin Okul Bahçe Görevlisi Alınacak
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Türkiye genelinde okul güvenliği için 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek. Başvurular İŞKUR'dan.

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan okul güvenliğine yönelik 7 aşamalı tedbir planının ilk adımı olarak Türkiye genelinde 30 bin okul bahçe görevlisi istihdam edecek. CNN Türk'ün haberine göre 30 bin kişilik alımda illere göre kontenjan dağılımı netleşti; en yüksek kontenjan İstanbul'a ayrıldı. İstanbul: 3.013, Ankara: 1.628, İzmir: 1.242, Konya: 937, Van: 812, Şanlıurfa: 805, Adana: 788, Diyarbakır: 776, Gaziantep: 775, Bursa: 736.

Bahçe görevlileri, mevcut okul güvenlik personelinden farklı bir görev tanımına sahip olacak. Okul giriş ve çıkışlarını gözetleyecek, çevredeki olası riskleri takip edecek, ihtiyaç halinde dedektör ve X-ray cihazlarını kullanacak. Kolluk kuvvetleri gibi doğrudan müdahale yetkisi bulunmayan personel; şüpheli ve riskli durumlarda güvenlik birimlerine ihbarda bulunarak gözetleme ve kontrol görevini yürütecek.

Başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmuş kadın veya erkek Türk vatandaşı olmak, adli sicil kaydı bulunmamak ve İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik soruşturması yapılması yer alıyor. Adaylar yalnızca ikamet ettikleri mahallede bulunan okullar için başvuru yapabilecek. Başvurular, başvuru takviminin açıklanmasının ardından T.C. kimlik numarası ve şifreyle İŞKUR e-Şube sistemindeki 'Toplum Yararına Programlar' bölümünden yapılacak; ayrıca e-Devlet ve ALO 170 üzerinden de alınması planlanıyor.

Eğitim-öğretim dönemi boyunca yaklaşık 9 ay görev yapacak bahçe görevlilerine asgari ücret tutarında ödeme yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Türkiye, İŞKUR, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika İşçi 30 Bin Okul Bahçe Görevlisi Alınacak - Son Dakika

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