Ankara Büyükşehir Belediyesi servis şoförlerine ilk yardım eğitimi verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, okul servis şoförleri ve rehber personeline yönelik eğitim programı düzenledi. Sağlık İşleri, Ulaştırma ve Zabıta Daire Başkanlıkları ile Ankara Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği ile güvenli sürüş teknikleri ele alındı.

Alanında uzman personeller ve trafik polisleri tarafından verilen eğitimlerde acil durumlarda yapılması gerekenler ve doğru müdahale adımları aktarıldı. Şoför ve rehber personele uygulamalı ilk yardım gösterilirken, güvenli sürüş teknikleri eğitiminde servis aracı kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar ve trafikte yapılmaması gereken davranışlar anlatıldı.