Asgari Ücret Eleştirisi: Aile Yapısına Göre Çeşitlilik İhtiyacı - Son Dakika
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Asgari Ücret Eleştirisi: Aile Yapısına Göre Çeşitlilik İhtiyacı

Asgari Ücret Eleştirisi: Aile Yapısına Göre Çeşitlilik İhtiyacı
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Karakaş, asgari ücretin aile yapısına göre adilce düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Karakaş'ın hesabına göre bu model, çocuk sayısına bağlı olarak çalışanın eline aylık yaklaşık 1.400 ila 2.800 lira arasında ek gelir geçmesini sağlayabilir. 2026 yılı için net asgari ücretin 28.075 lira olduğunu hatırlatan Karakaş, Türk-İş'in Temmuz 2026 verilerine göre açlık sınırının 36.940 liraya, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin 47.758 liraya, yoksulluk sınırının ise 120.325 liraya ulaştığını belirtti. Böylece asgari ücret açlık sınırının 8.865 lira altında kalıyor.

Karakaş, asgari ücretin aile yapısına göre farklılaştırılmamasını eleştirdi: "Açlık sınırının bile yüzde 24 gerisindeyiz. Yoksulluk sınırının yüzde 77'sine yakın uzağındayız. Evli ve çocuklu asgari ücretlinin hali daha perişan. 16 yaşındaki bekar işçi ile aile reisi aynı ücreti alıyor. Bu adil değil."

Karakaş, işverenlere yönelik teşvik ve destekler bulunduğunu, asgari ücretlinin ise İşsizlik Sigortası Fonu'na yaptığı kesintilerden doğrudan destek alamadığını savundu. Çözüm olarak asgari ücretliden kesilen SGK ve işsizlik primlerinde indirim yapılmasını önerdi. Modele göre evli asgari ücretliye yüzde 5 indirim +1.400 TL, evli ve 1 çocukluya yüzde 7,5 indirim +2.100 TL, evli ve 2 ve daha fazla çocukluya yüzde 10 indirim +2.800 TL net artış sağlayacak.

Karakaş, "Asgari ücretliden her ay yüzde 15 oranında SGK + işsizlik primi kesiliyor. Bu primlerden indirim yapılsın. Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ve çocuk çağrısına uygun destek verilsin. Zam olmasa bile aile bütçesine yüzde 5 ila 10 arası nefes gelir. Gözümüz Ankara'da. Gönlümüz emekçiden yana. Aile geçindiren asgari ücretliye önerimiz doğrultusunda derhal destek verilsin. Yüzde 10'luk bu nefes, milyonlarca tencerede ateşi yeniden yakar. İşverene de hiçbir ilave yük getirmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi Asgari Ücret Eleştirisi: Aile Yapısına Göre Çeşitlilik İhtiyacı - Son Dakika

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