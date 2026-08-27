Asgari Ücrette Artış Senaryoları - Son Dakika
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Asgari Ücrette Artış Senaryoları

Asgari Ücrette Artış Senaryoları
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SGK Uzmanı Karakaş, asgari ücretin artışı için iki senaryo önerdi: Yüzde 50 veya yüzde 30+30.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret artışına ilişkin muhtemel senaryoları ve Ankara kulislerinde öne çıkan rakamları değerlendirdi. Geçtiğimiz dönemde emekli ve memurlara ara zam yapılırken asgari ücretin sabit kalmasının özel sektör çalışanlarında beklenti yarattığını söyleyen Karakaş, mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ifade etti.

Ekonomim'in haberine göre Karakaş, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde kulislerde konuşulan iki formülü sıraladı. İlk formülde ocak ayında tek seferde yüzde 50 zam yapılması; ikinci formülde ise ocakta enflasyon oranına göre yüzde 30 civarında artış yapılması ve temmuzda ikinci bir ara zamla toplam artışın yüzde 50'nin üzerine çıkarılması öngörülüyor.

Karakaş, şubat ayında çalışanların eline geçecek net tutar belirlenirken açlık sınırının alt sınır olarak dikkate alınması gerektiğini belirtti ve komisyon görüşmelerinin ardından tablonun netleşeceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

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