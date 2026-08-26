Asgari Ücrette Yüzde 50 Zam Beklentisi
SGK uzmanı Karakaş, asgari ücrete yüzde 50 zam olabileceğini açıkladı. Kulis bilgileri paylaşıldı.
Milyonlarca çalışan, önümüzdeki dönemde yapılacak maaş düzenlemelerini bekliyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken SGK uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında Ankara'daki kulis bilgilerini aktardı.
Karakaş, 'Asgari ücrete yüzde 50 zam gelebilir' dedi. İşte masadaki formüller ve Ankara'da konuşulanlar.
Kaynak: Haber Merkezi
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