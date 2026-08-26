Asgari Ücrette Yüzde 50 Zam Beklentisi - Son Dakika
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Asgari Ücrette Yüzde 50 Zam Beklentisi

Asgari Ücrette Yüzde 50 Zam Beklentisi
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Sosyal Güvenlik Başmüfettişi, asgari ücrete Ocak'ta yüzde 50 zam yapılabileceğini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında asgari ücret zammına ilişkin Ankara kulislerini aktardı. Mevcut 28 bin liralık ücretin hayat şartları karşısında yetersiz kaldığını, bu rakamla bir kişinin bile geçinmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Karakaş, asgari ücrete resmi ara zam yapılmadığında özel sektördeki şirketlerin yüzde 70'inin çalışanlarına ara zam yapmadığını belirtti. Geçen yıl enflasyonun altında kalan zammın bu yıl telafi edilmesinin beklendiğini ifade eden Karakaş, olası Kasım 2027 seçiminin bütçe planlamasını etkileyeceğini ve ocakta yüzde 50 zam gündeme geleceğini aktardı.

Ankara'da yüzde 50 için iki alternatif bulunduğunu söyleyen Karakaş, ya ocakta tek seferde yüzde 50 ya da ocakta yüzde 30 ve temmuzda yüzde 20 ara zam yapılacağını belirtti. Kararın hükümetin inisiyatifinde olduğunu, açlık sınırının 37 bin TL'yi aştığını ve yeni asgari ücretin bu sınırın altında kalmaması için yüzde 50'nin üzerinde bir oranın zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Asgari Ücret, Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika İşçi Asgari Ücrette Yüzde 50 Zam Beklentisi - Son Dakika

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