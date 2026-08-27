Bahçelievler'de Güvenlik Personeli Mülakatları Başladı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Güvenlik Personeli Mülakatları Başladı

Bahçelievler\'de Güvenlik Personeli Mülakatları Başladı
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82 devlet okulunda istihdam edilecek güvenlik personeli için mülakatlar Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Bahçelievler'deki 82 devlet okulunda görev yapmak üzere istihdam edilecek 82 güvenlik personeli için mülakatlar başladı. Başvurular, Bahçelievler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve Bahçelievler Kaymakamlığı işbirliğiyle yürütülen Toplum Yararına Programlar kapsamında yapıldı.

Belediyenin BiKariyer Merkezi'ne daha önce başvuranlar ile ilçedeki tüm vatandaşlara SMS ile duyurulan istihdam imkanına başvuran, proje kapsamında gerekli şartları taşıyan adaylar, Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde mülakata alınmaya başlandı. Yarın da sürecek mülakatta güvenlik sertifikası olan adaylara öncelik tanınacak. Sonuçlar bir hafta içinde açıklanacak ve başarılı olanlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda göreve başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Nurettin Topçu, Bahçelievler, Güvenlik, Son Dakika

Son Dakika İşçi Bahçelievler'de Güvenlik Personeli Mülakatları Başladı - Son Dakika

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