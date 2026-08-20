Cevdet Yılmaz Eskişehir'de Ekonomi Toplantısında - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz Eskişehir'de Ekonomi Toplantısında

Cevdet Yılmaz Eskişehir\'de Ekonomi Toplantısında
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Yılmaz, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve depremler sonrası yapılan çalışmaları aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir'de çeşitli ziyaretlerde bulunarak Ekonomi İstişare Toplantısı'na katıldı. Dünyanın ve bölgenin büyük değişimlerden geçtiğini belirten Yılmaz, artan jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve teknolojik dönüşüme dikkat çekti. İstikrarını koruyan ve doğru politikalar izleyen ülkelerin bu süreçten daha iyi çıkacağını, bunu yapamayanların ise ağır bedeller ödeyeceğini söyledi.

Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde 450 binden fazla konut yapıldığını, deprem bölgesinde yollar, organize sanayi bölgeleri, hastaneler ve okullar dahil birçok çalışma yürütüldüğünü aktardı. Yıl sonu itibarıyla depremin toplam maliyetinin yaklaşık 105 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

Merkez Bankası rezervlerinin 7 Ağustos itibarıyla 178,4 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Yılmaz, vatandaşların yastık altında tuttuğu döviz ve altının daha büyük bir kaynak olduğunu, bunların sisteme girmesi halinde Türkiye'nin risk priminin daha da düşeceğini ifade etti.

Cari açığın geçen yıl yüzde 1,9 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Yılmaz, birkaç yıl önce bu oranın yüzde 5-6 olduğunu, bu yıl savaşın enerji maliyetleri etkisiyle açığın bir miktar artacağını ancak yönetilebilir kalacağını söyledi. Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,6 büyüdüğünü, 2020-2025 döneminde dünya ekonomisinin yüzde 19, Türkiye'nin ise yüzde 35 büyüdüğünü kaydetti.

İşsizlik oranının haziran ayında yüzde 7,6 olduğunu belirten Yılmaz, 2005'ten bu yana en düşük seviyelerden birinin görüldüğünü söyledi. Kadın ve genç işsizliğini azaltmak için politikaların süreceğini, Türkiye'nin büyüme ve yatırım kapasitesini koruyarak geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi Cevdet Yılmaz Eskişehir'de Ekonomi Toplantısında - Son Dakika

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