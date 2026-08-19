Emeklilik ve Ekonomi Üzerine Açıklamalar

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı yayında emekli zam oranları, EYT, asgari ücret ve yurt dışı borçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyon verilerinin her ayın 3'ünde açıklandığını hatırlatarak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9-9,5, memur ve memur emeklileri için yüzde 7-7,5 zam beklendiğini söyledi. Vatandaşın asıl beklentisinin seçim ekonomisiyle "para musluklarının açılıp açılmayacağı" olduğunu vurguladı.

EYT yasasına rağmen prim gününü tamamlayamayan 4,5 milyon kişinin emekli olamadığını belirten Erdursun, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların yaş şartsız emekli olacağı algısının yanlış olduğunu ifade etti. Primini tamamlayanlarda yaş şartı aranmadığını, ancak 3600 günle kısmi emeklilikte EYT'nin geçerli olmadığını; kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını beklemesi gerektiğini aktardı. Eksik primi olanların çalışma hayatından kopmamasını, kadınların doğum borçlanmasından yararlanabileceğini söyledi.

Ekonomiyi eleştiren Erdursun, asgari ücretin 28.075 TL olduğu dönemde ortalama kiraların 25-40 bin TL, ortalama ev fiyatlarının 5,5 milyon TL olduğunu belirtti. "Eskiden insanlar para biriktirip ev, araba alma hayali kurardı. Artık bu imkansız hale geldi" dedi.

Brüt maaşı 118 bin TL olan bir çalışanın emekli aylığının her ay yaklaşık 240 TL arttığını belirten Erdursun, emeklilik dilekçesini Aralık'a kadar beklemenin maaşa kalıcı artış sağlayacağını söyledi. Yurt dışı borçlanmasında 1 Ağustos 2019 sonrası yapılan işlemlerin Bağ-Kur statüsüne sayıldığını hatırlattı. SSK şartlarıyla emekli olacağını sanan birinin 9.000 gün prim şartına tabi olacağını, eksik günler için 2,7 milyon TL ödemek zorunda kalabileceğini ve maaşının 23.500 TL civarında kalacağını söyledi. Uzmanlar, işlemden önce profesyonel destek alınması gerektiğini belirtiyor.