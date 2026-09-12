Erdursun 2027 asgari ücret tahminini açıkladı, net ücret 35 bin TL'yi görebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdursun 2027 asgari ücret tahminini açıkladı, net ücret 35 bin TL'yi görebilir

Erdursun 2027 asgari ücret tahminini açıkladı, net ücret 35 bin TL\'yi görebilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 asgari ücretinde yaklaşık yüzde 25 artış beklediğini belirterek net ücretin 35.000 TL civarına yükselebileceğini öngördü. Erdursun'un geçen yıl 2026 için yaptığı tahmin, 28.075 TL'lik nihai rakamı büyük ölçüde tutturmuştu.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 yılı asgari ücretine ilişkin tahminini açıkladı. Erdursun, asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 artış beklediğini belirterek, bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükseleceğini öngördü. Erdursun, geçen yıl 2026 asgari ücreti için yaptığı tahminle 28.075 TL'lik nihai rakamı büyük ölçüde tutturmuştu.

Yüzde 25 zam senaryosuna göre net asgari ücret yaklaşık 35.094 TL'ye çıkacak. Brüt ücret 33.030 TL'den 41.288 TL'ye, işveren maliyeti ise 49.440 TL'ye yükselebilir. Bu rakamlar resmi değil, kişisel öngörü.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Özgür Erdursun, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi Erdursun 2027 asgari ücret tahminini açıkladı, net ücret 35 bin TL'yi görebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke ile mutabakata varıldı Yeni sınır kapısı geliyor Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
İsmi de değişti İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek

11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
11:18
Türkiye’nin savunma gücü dünyanın dilinde Manşete taşıdılar
Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar
11:18
Ahmet Hakan’dan bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti
Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?
10:42
Ve Oğuz Çetin’den istifadan vazgeçen İsmail Kartal’la ilgili ilk açıklama geldi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 11:33:13. #7.13#
SON DAKİKA: Erdursun 2027 asgari ücret tahminini açıkladı, net ücret 35 bin TL'yi görebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement