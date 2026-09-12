Erdursun 2027 asgari ücret tahminini açıkladı, net ücret 35 bin TL\'yi görebilir

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 yılı asgari ücretine ilişkin tahminini açıkladı. Erdursun, asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 artış beklediğini belirterek, bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükseleceğini öngördü. Erdursun, geçen yıl 2026 asgari ücreti için yaptığı tahminle 28.075 TL'lik nihai rakamı büyük ölçüde tutturmuştu.

Yüzde 25 zam senaryosuna göre net asgari ücret yaklaşık 35.094 TL'ye çıkacak. Brüt ücret 33.030 TL'den 41.288 TL'ye, işveren maliyeti ise 49.440 TL'ye yükselebilir. Bu rakamlar resmi değil, kişisel öngörü.