Gıda Harcaması 37 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gıda Harcaması 37 Bin Liraya Yükseldi

Gıda Harcaması 37 Bin Liraya Yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dört kişilik ailenin aylık gıda ihtiyacı 37.203 TL'ye ulaştı, asgari ücret 22 gün yetiyor.

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Ağustos 2026 dönemi raporuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması 37 bin 203 liraya yükseldi. Açlık sınırı yılbaşından bu yana 5 bin 907 lira artarken, 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 9 bin 128 lira üzerine çıktı.

Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, ısınma ve eğlence gibi zorunlu giderler dahil edildiğinde ailenin aylık toplam tüketim harcaması 122 bin 217 liraya ulaşıyor. Böylece yoksulluk sınırı açlık sınırının yaklaşık 3,3 katı olurken, asgari ücreti de en az 4'e katladı. BİSAM hesaplamasına göre dört kişilik ailenin günlük asgari gıda harcaması 1.240 lira; bu durumda asgari ücret bir ailenin yalnızca 22 günlük gıda ihtiyacını karşılıyor. Aylık 23 bin 552 TL alan bir emekli için bu süre 19 gün.

Günlük gıda harcamasında en büyük payı süt ve süt ürünleri oluşturuyor. Günlük gereksinim süt ve süt ürünleri için 431,31 lira, sebze ve meyve için 288,82 lira, et-tavuk-balık için 209,80 lira. Yumurta için 24,90 lira, kurubaklagiller için 28,87 lira, ekmek için 86,67 lira gerekiyor. Süt ve süt ürünlerinin toplam gıda harcaması içindeki payı yüzde 34,8'e çıkıyor.

BİSAM verilerine göre Türkiye'de bir aile toplam zorunlu tüketim harcamasının yüzde 30,5'ini gıdaya, yüzde 69,5'ini gıda dışındaki diğer zorunlu giderlere ayırıyor. Açlık sınırındaki artışın ağırlıklı olarak sebze ve meyve, et-tavuk-balık ile bal, pekmez ve reçel gruplarındaki fiyat artışlarından kaynaklandığı belirtildi. Günlük gıda harcaması 4-6 yaş arası çocuk için 235,23 lira, 10-18 yaş arası genç için 349,10 lira.

Kaynak: Haber Merkezi

Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi Gıda Harcaması 37 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor 2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor
Emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı
Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme Sorumlular tespit edildi Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme! Sorumlular tespit edildi
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var

11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:03
Galatasaray’ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı
Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı
10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 11:17:05. #7.12#
SON DAKİKA: Gıda Harcaması 37 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.