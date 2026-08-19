Hatay'da Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Hatay\'da Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HBB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokole, HBB adına Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına ise Müdür Harun Tüysüz imza attı.

Protokol kapsamında, mesleki eğitim öğrencilerinin lise eğitimlerini sürdürürken HBB bünyesinde çırak olarak istihdam edilmeleri, teorik eğitimlerini uygulamalarla desteklemeleri ve mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor. HBB yetkilileri, gençlerin eğitim hayatları devam ederken meslek edinmelerine olanak sağlayan bu iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Hatay'da mesleki eğitimin niteliğinin artırılması ve istihdam edilebilirliğin güçlendirilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye, Hatay, Son Dakika

Son Dakika İşçi Hatay'da Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor 2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor
Emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı
Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme Sorumlular tespit edildi Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme! Sorumlular tespit edildi
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var

11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:03
Galatasaray’ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı
Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 11:22:15. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.