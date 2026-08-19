Hatay\'da Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokole, HBB adına Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına ise Müdür Harun Tüysüz imza attı.

Protokol kapsamında, mesleki eğitim öğrencilerinin lise eğitimlerini sürdürürken HBB bünyesinde çırak olarak istihdam edilmeleri, teorik eğitimlerini uygulamalarla desteklemeleri ve mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor. HBB yetkilileri, gençlerin eğitim hayatları devam ederken meslek edinmelerine olanak sağlayan bu iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Hatay'da mesleki eğitimin niteliğinin artırılması ve istihdam edilebilirliğin güçlendirilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.