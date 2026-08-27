İhbar Tazminatı 2026 Hesaplamaları - Son Dakika
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İhbar Tazminatı 2026 Hesaplamaları

İhbar Tazminatı 2026 Hesaplamaları
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İhbar tazminatı, iş sözleşmesi feshi öncesi bildirim zorunluluğundan doğar. Tutarı, çalışanın kıdemine göre değişir.

İhbar tazminatı, işverenin veya işçinin iş sözleşmesini feshetmeden önce karşı tarafa bildirimde bulunma zorunluluğundan doğan bir uygulamadır. 2026 yılında tutar, çalışanın maaşı, çalışma süresi ve tabi olduğu kanunlara göre belirlenir. İş sözleşmeleri ile ihbar süreleri artırılabilir, ancak bunun üst sınırı vardır.

Yasal düzenlemelere göre, fesihten önce bildirim süresi işyerindeki kıdeme göre değişir. İhbar sürelerine uymadan işten çıkarılan çalışan, kıdemine göre ihbar tazminatı alabilir. İşçi de sürelere uymadan ayrılırsa işveren tazminat talep edebilir. İş Kanunu'nun 17. maddesine göre ihbar süreleri; 6 aydan az çalışan için 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışanlar için 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışanlar için 6 hafta ve 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 haftadır. Bu süreler asgari olup sözleşmelerle artırılabilir; ancak Yargıtay sınırsız artırılamayacağını belirtmektedir.

Hesaplama brüt maaş üzerinden ihbar süresinin ücreti olarak yapılır; gelir ve damga vergisi kesintileri düşülür. İhbar tazminatı ödenmesi, işe iade davası açmaya engel değildir. 2026 yılında asgari ücretliler için; 6 aydan az çalışan yaklaşık 12 bin 985 lira, 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 25 bin 970 lira, 1,5-3 yıl arası çalışanlar için 38 bin 955 lira ve 3 yıldan fazla çalışanlar için 51 bin 940 lira ihbar tazminatı hesaplanmaktadır.

Emeklilik gerekçesiyle iş akdini fesheden işçiler ihbar tazminatı alamaz; ancak çalışmaya devam eden emekliler şartları sağlarsa alabilir. Alamayan veya eksik alan çalışanlar arabulucuya başvurabilir; 5 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Uzlaşma sağlanamazsa iş mahkemesinde dava açılabilir. İhbar süresi içinde işveren işçiye günde en az 2 saat iş arama izni vermek zorundadır; işçi bu saatleri birleştirip toplu kullanabilir. İzni vermez veya eksik kullandırırsa işveren o sürenin ücretini ödemek zorundadır.

Kaynak: Haber Merkezi

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