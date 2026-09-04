İmalatta istihdam desteği genişletilip 2028 sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika
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İmalatta istihdam desteği genişletilip 2028 sonuna kadar uzatıldı

İmalatta istihdam desteği genişletilip 2028 sonuna kadar uzatıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB'in yürüttüğü program kapsamında tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde işverenlere verilen işçi başına aylık 3.500 TL destek, 31 Aralık 2028'e kadar devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen imalat sanayiinde istihdamı koruma programının kapsamı genişletildi ve uygulama süresi uzatıldı. Yeni yönetmelikle tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde işçi sayısını koruyan işletmelere verilen işçi başına aylık 3.500 TL destek, 31 Aralık 2028'e kadar devam edecek. Daha önce 2026 sonunda bitecek olan program, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 35'inci maddesindeki sürelere paralel olarak iki yıl daha uzatıldı.

Destekten yararlanma şartlarında da güncelleme yapıldı. Önceki düzenlemede işletmelerin, desteğin verileceği ayda istihdamı 2025 kasım-aralık ortalamasının altına düşürmemesi gerekiyordu. Yeni yönetmelikle bu kriter değiştirildi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği referans dönemlerindeki ortalama aylık prim gün sayısı esas alınacak. Destek ödemesi talep edilen aydaki prim gün sayısının referans dönemi ortalamasına eşit ya da üzerinde olması halinde istihdam korunmuş sayılacak.

Ödemeler, işçilerin fiilen çalıştığı günler için yapılacak; günlük destek tutarı 116,67 TL olarak belirlenirken, 30 gün çalışan işçi için işverene aylık 3.500 TL ödenecek. Bu destekle asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti dört sektörde 39.223 TL'den 35.723 TL'ye düşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi, Kosgeb, Son Dakika

Son Dakika İşçi İmalatta istihdam desteği genişletilip 2028 sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika

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