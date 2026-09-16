İZENERJİ işçileri sağlık raporu gerekçesiyle işten çıkarılmalarını Kültürpark\'ta protesto etti

İZENERJİ işçileri sağlık raporu gerekçesiyle işten çıkarılmalarını Kültürpark'ta protesto ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketinde sağlık raporları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, Kültürpark'taki İzBB hizmet binası önündeki eylemini ikinci gününde sürdürdü. İşçiler, sağlık raporlarının usulsüz olmadığını belirterek işe iade talebinde bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediyesine (İzBB) ait İZENERJİ şirketinde sağlık raporları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, Kültürpark'taki İzBB hizmet binası önünde eylemlerini ikinci gününde sürdürdü.
İşçiler, sağlık raporlarının usulsüz olmadığını belirterek işe iade talebinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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