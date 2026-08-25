İzinsiz Devamsızlık ve Fesih Süreci - Son Dakika
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İzinsiz Devamsızlık ve Fesih Süreci

İzinsiz Devamsızlık ve Fesih Süreci
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İşçilerin devamsızlığı halinde işverenin fesih yetkisi ve sürecin usulü detaylandırıldı.

İş ilişkisinin kurulmasıyla işçi iş görme edimini, işveren ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirir. İşçinin geçerli bir mazereti olmadan işe devamsızlık yapması çalışma düzenini bozar. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-g maddesi, işçinin izin almadan veya haklı sebebe dayanmadan ardı ardına iki işgünü, bir ay içinde iki defa tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda üç işgünü işe devam etmemesi halinde işverene haklı nedenle derhal fesih yetkisi verir.

Devamsızlığın izinsiz ve mazeretsiz olduğu bilgi ve belgelerle ortaya konulmalıdır. İşveren fesih öncesinde devamsızlığın nedenini araştırmalı, her gün için tutanak tutmalı; tutanakta tarih, çalışma saatleri ve devamsızlık bilgisi yer almalıdır. İşçi işyerine dönerse yazılı açıklaması alınmalı, iletişim kurulamazsa noter ihtarnamesiyle mazeretini sunması istenmelidir.

Araştırma sonucunda haklı bir neden bulunmazsa ve kanundaki devamsızlık süreleri oluşursa işveren haklı fesih yapabilir. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatı ödenmez. Ancak işçinin ödenmemiş ücretleri ve kullanılmayan yıllık izin ücreti ödenmelidir; mazeretsiz devamsızlık günleri için ücret ödenmez. Fesih, işten ayrılış kodu 48 ile bildirilir.

Mazeret araştırması yapılmadan ve işçiye açıklama imkanı tanınmadan yapılan fesih, işçinin geçerli mazeretinin bulunması halinde geçersiz sayılabilir. İş güvencesi kapsamındaki işçiler işe iade davası açabilir. Bu nedenle devamsızlık feshi yalnızca tutanaklara dayandırılmamalı, usulüne uygun mazeret araştırması yapılmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Dakika

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