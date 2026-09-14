İzmir'de Atamay Tekstil işçileri alacakları için yeniden eyleme geçti - Son Dakika
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İzmir'de Atamay Tekstil işçileri alacakları için yeniden eyleme geçti

İzmir\'de Atamay Tekstil işçileri alacakları için yeniden eyleme geçti
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İzmir'de Tommy Hilfiger için üretim yapan Yeşim Tekstil'in fason firması Atamay Tekstil'de alacakları gasp edilen işçiler yeniden eylem başlattı. 34 işçi alacaklarını geri kazanırken, aylardır oyalanan ikinci grup işçiler Forum Bornova'daki Tommy Hilfiger mağazası önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir'de Tommy Hilfiger markası için üretim yapan Yeşim Tekstil'in fason firması Atamay Tekstil'de, 2024 Aralık ve 2025 Ocak ayında fabrikanın aniden kapatılmasının ardından maaşları, ihbar ve kıdem tazminatları ile izin ücretleri gasp edilen işçiler yeniden eyleme başladı.

Yürüttükleri mücadeleyle 34 işçi alacaklarını geri kazanırken, aylardır oyalanan ikinci grup işçiler Patronların Ensesindeyiz (PE) Tekstil İşçileri Ağı'nda bir araya gelerek Forum Bornova'daki Tommy Hilfiger mağazası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Tommy Hilfiger, Yeşim Tekstil, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İşçi İzmir'de Atamay Tekstil işçileri alacakları için yeniden eyleme geçti - Son Dakika

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