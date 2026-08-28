İzmir'de Tuvalet İşçileri Kadro İstiyor - Son Dakika
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İzmir'de Tuvalet İşçileri Kadro İstiyor

İzmir\'de Tuvalet İşçileri Kadro İstiyor
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İzmir'deki taşeron işçiler, iş güvencesi talep ederek belediye yönetimini eleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde daha önce yaşanan toplu sözleşme, maaş ve fazla mesai krizlerine tuvalet krizi de eklendi. Belediyeye ait modüler tuvaletlerde çalışan taşeron işçiler, iş güvencelerinin olmadığını belirterek belediye yönetiminden kadro istedi.

Kültürpark'taki hizmet binası önünde açıklama yapan işçiler, belediye yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İzmir'in sokaklarında, parklarında, fuar alanlarında, toplu ulaşım güzergahlarında ve modüler tuvaletlerde çalıştıklarını, tüm olumsuz koşullara rağmen İzmir halkına hizmet için mücadele ettiklerini anlatan işçiler, taşeron olarak çalıştırılmalarına tepki gösterdi. Sabahın erken saatlerinde işe başlayıp geç saatlere kadar çalıştıklarını belirten işçiler, 'Biz kimin işçisiyiz?' diye sordu.

İşçiler, resmi kayıtlarda taşeron firmanın işçisi görünmelerine rağmen belediyenin asli hizmetlerinden birini yürüttüklerini, aynı üniformayı giyip aynı sorumluluğu taşıdıklarını ancak geçici işçi sayıldıklarını söyledi. İhalenin süresi bitince işlerinin bittiğini, sözleşme yenilenince kaderlerinin yeniden yazıldığını belirten işçiler, güvencesiz ve geleceksiz bırakıldıklarını ifade etti. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini ve sosyal haklarının korunmasını talep ettiler.

Kaynak: Haber Merkezi

İzmir, Son Dakika

Son Dakika İşçi İzmir'de Tuvalet İşçileri Kadro İstiyor - Son Dakika

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