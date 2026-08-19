Mersin Limanı'nda İşçiler Eylemde - Son Dakika
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Mersin Limanı'nda İşçiler Eylemde

Mersin Limanı\'nda İşçiler Eylemde
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Mersin'de sendikal hakları için işten çıkarılan işçiler 231 gündür eylem yapıyor, talepleri işe dönüş.

Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) yükleme-boşaltma işini yapan alt işveren Özgüneş Taşımacılık bünyesinde çalışan işçiler, anayasal haklarını kullanarak Tüm Taşıma İşçileri Sendikası'na (TÜMTİS) üye oldukları gerekçesiyle 31 Aralık 2025'te işten çıkarıldı. İşçiler, 231 gündür yağmur, çamur ve sıcak havaya rağmen liman önünde eylemlerini sürdürüyor.

İşçilerden Abdulbaki Çapın, sendikal haklarını kullandığı için işten çıkarıldığını ve yaklaşık 8 aydır eylemde olduklarını söyledi. 3 çocukla birlikte 5 kişilik bir aile olduğunu, aylık giderinin 50 bin TL'yi bulduğunu, önümüzdeki ay okullar açılacağını ve iki öğrenci nedeniyle zor bir dönem geçireceğini belirtti. Çapın, tek taleplerinin sendikalı şekilde işe geri dönmek olduğunu, işin taşeron firmanın değil ana firmanın işi olduğunu ve taşeron firmanın hem kendilerini hem de devleti kandırdığını ifade etti.

Serhat Erdem ise işten atıldıktan bu yana haftanın 5 günü liman kapısı önünde eylem yaptıklarını, 7 kişilik ailesi için ayda 15 bin TL kira ödediğini ve 30-40 bin TL arası mutfak gideri olduğunu anlattı. Erdem, işe dönene kadar ayrılmayacaklarını ve bu ülkede adalet olmadığı için işçilerle yoksulların haksızlığa uğradığını söyledi.

2015'ten 2025 Aralık ayına kadar limanda çalıştığını belirten Burhan Yılgın, 8 aydır işsizlik maaşıyla geçinmeye çalıştığını, aylık giderinin 50 bin TL olduğunu ancak 25 bin TL kazandığını aktardı. Geçen yıl servis ücretini ödeyemediği için çocuğunu okula gönderemediğini, okul masraflarını düşündükçe intiharı bile düşündüğünü söyledi.

TÜMTİS Mersin Şubesi Başkanı Savaş Gürkan, işçilerin taleplerinin net olduğunu, limanda kadrolu çalışmak veya özlük hakları yasal güvence altına alınmış şekilde sendikalı ve toplu iş sözleşmeli sistemde çalışmak istediklerini dile getirdi. Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Mersin Valisi ve MIP'e bağlı taşeron firma LDH ile toplantılar yapıldığını, müzakerelerin sürdüğünü ve mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Gürkan, Türkiye'de işçilere yönelik haksızlıkların temelinde sermayedarların kar hırsının olduğunu ve her yüz işçiden 93'ünün güvencesiz ve kötü koşullarda çalıştığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Mersin, Son Dakika

Son Dakika İşçi Mersin Limanı'nda İşçiler Eylemde - Son Dakika

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