Okullarda Bahçe Görevlisi İstihdamı

CNN Türk'te yer alan bilgilere göre, 30 bin bahçe görevlisi için illere ayrılan kontenjanlarda ilk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul'da 3 bin 13, Ankara'da 1628, İzmir'de 1242 kişi istihdam edilecek. Listede Konya ve Van'ın ardından Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa geliyor.

Bahçe görevlileri oryantasyon eğitiminden geçirilecek, dedektör ve X-ray cihazlarını kullanacak, okul giriş ve çıkışlarını gözetleyecek. Riskli durumlarda karakollarla iletişim halinde olacak, ancak müdahale yetkisi bulunmayacak ve silah kullanmayacaklar.

Başvurular ikamet edilen mahalledeki okula yapılacak. 18 yaşından büyük kadın ve erkekler başvurabilecek. Güvenlik soruşturması İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak, adli sicil kaydı aranacak. Başvurular elektronik ortamda İŞKUR e-Şube, e-Devlet ve ALO 170 üzerinden alınacak.

Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay çalışacak görevlilere asgari ücret seviyesinde maaş verilmesi bekleniyor. Okullarda güvenliğin artırılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortak çalışma yürüttü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yedi basamaklı güvenlik modelinin ilk adımı atılmış oldu.