Şirketin Gebze ve Aliağa fabrikalarında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin Gebze ve Aliağa fabrikalarında yetkili sendikalarla toplu iş sözleşmeleri imzalandı. Fabrikalarda herhangi bir grev bulunmadığı belirtildi.

Fabrikaların bugün tam mesaiyle faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.