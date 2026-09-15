Şirketin Gebze ve Aliağa fabrikalarında toplu iş sözleşmesi imzalandı
KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin Gebze ve Aliağa fabrikalarında yetkili sendikalarla toplu iş sözleşmeleri imzalandı. Fabrikalarda grev bulunmadığı ve bugün tam mesaiyle çalışıldığı belirtildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin Gebze ve Aliağa fabrikalarında yetkili sendikalarla toplu iş sözleşmeleri imzalandı. Fabrikalarda herhangi bir grev bulunmadığı belirtildi.
Fabrikaların bugün tam mesaiyle faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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