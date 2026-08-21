TÜİK, İşgücü Girdi Endeksleri'ni Açıkladı
TÜİK, 2026 ikinci çeyrek istihdam endeksinin sanayi, inşaat ve ticaret sektörlerindeki değişimlerini duyurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, 7 yükseldi. Sektörler bazında istihdam sanayide yüzde 2, 2 azalırken, inşaatta yüzde 5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3, 1 arttı. İstihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0, 8 yükseldi; sanayide yüzde 0, 1 düşüş, inşaatta yüzde 2, 1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0, 9 artış görüldü.
Çalışılan saat endeksi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2, 7 arttı. Sanayide yüzde 0, 2, inşaatta yüzde 7, 3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3, 1 artış kaydedildi. Çalışılan saat endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1, 2 yükseldi; en yüksek çeyreklik artış yüzde 7, 1 ile inşaat sektöründe oldu.
Brüt ücret-maaş endeksi toplamda yıllık yüzde 35, 8 arttı. Sanayide yüzde 33, 2, inşaatta yüzde 38, 3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37, 1 yükseliş kaydedildi. Bir önceki çeyreğe göre brüt ücret-maaş endeksi yüzde 8 arttı; çeyreklik bazda en yüksek artış yüzde 13, 4 ile inşaat sektöründe oldu.
Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 34 yükseldi; sanayide yüzde 34, inşaatta yüzde 30, 3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35, 3 arttı. Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 32, 3, kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 42, 9 yükseldi; kazanç dışı maliyette en yüksek yıllık artış yüzde 47, 2 ile ticaret-hizmet sektörlerinde görüldü. Çeyreklik bazda saatlik işgücü maliyeti yüzde 7, saatlik kazanç yüzde 6, 8, kazanç dışı işgücü maliyeti yüzde 8, 2 arttı.
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