Volgo-Don 5021'de İşçiler Açlık ve Hastalık Tehdidiyle Mücadele Ediyor
Rusya-Türkiye hattında açlık ve salgın tehdidiyle karşılaşan 12 işçi, hak gaspını protesto ediyor.
Rusya- Türkiye hattında çalışan Volgo-Don 5021 gemisinde açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehdidiyle baş başa kalan 12 işçi, şirketin savaşı bahane ederek haklarını gasbettiğini açıkladı. Tüm baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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