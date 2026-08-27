Volgo-Don 5021\'de İşçiler Açlık ve Hastalık Tehdidiyle Mücadele Ediyor

Rusya- Türkiye hattında çalışan Volgo-Don 5021 gemisinde açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehdidiyle baş başa kalan 12 işçi, şirketin savaşı bahane ederek haklarını gasbettiğini açıkladı. Tüm baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını vurguladı.