Önyargı ve Kadın Çalıştayı İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
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Önyargı ve Kadın Çalıştayı İstanbul'da Toplandı

Önyargı ve Kadın Çalıştayı İstanbul\'da Toplandı
05.08.2025 16:09
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KADEM ve AMSS iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen çalıştayda, kadınların yaşadığı önyargılar ele alındı.

İstanbul'da uluslararası 'Bias and Women' (Önyargı ve Kadın) çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan, KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Ön yargı kadınların sosyal hayatta çok ciddi boyutlarda yaşadığı bir mesele. Özellikle Müslüman kadınlar olarak, özellikle de Müslümanlığını göstererek yaşayan kadınlar olarak ön yargıyı böyle farklı katmanlarda yaşayan kadınlar olarak da buradayız tabii ki ve bu ne yazık ki kadınların entelektüel kimliğini, toplumdaki çeşitli fonksiyonlarını perdeleyen bir hal almış durumda" dedi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS) iş birliğiyle İstanbul'da uluslararası 'Bias and Women' (Önyargı ve Kadın) çalıştayı düzenlendi. Programa, KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ve çok sayıda davetli katıldı.

'ÖN YARGI KADINLARIN SOSYAL HAYATTA ÇOK CİDDİ BOYUTLARDA YAŞADIĞI BİR MESELE'

KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bugün KADEM olarak yaptığımız birçok akademik çalıştay serisinin bir parçasında, bir ayağındayız. 'Önyargı ve Kadın' başlıklı bir çalıştay. Bunu AMSS Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Malumunuz ön yargı kadınların sosyal hayatta çok ciddi boyutlarda yaşadığı bir mesele. Özellikle Müslüman kadınlar olarak, özellikle de Müslümanlığını göstererek yaşayan kadınlar olarak ön yargıyı böyle farklı katmanlarda yaşayan kadınlar olarak da buradayız tabii ki ve bu ne yazık ki kadınların entelektüel kimliğini, toplumdaki çeşitli fonksiyonlarını perdeleyen bir hal almış durumda. Biz de profesyonel kimliklerimizle, entelektüel kapasitemizle, bazen anneliğimizle, bazen başka çeşitli kimliklerimizle toplumda var olmak isteyen ve bunlarla saygı görmek isteyen insanlar olarak tabii ki bu önyargılara karşı mücadele ediyoruz. Aramızda çok kıymetli katılımcılarımız var. Dünyanın en etkili 500 Müslümanı listesinde gösterilen ve Amerika'daki İslamofobi üzerine yazdığı kitapla tanınan Khaled Beydoun aramızda. Bununla birlikte İslamofobi ve Irkçılık Karşıtı Forumu'nun kurucularından çok kıymetli felsefeci ve akademisyen Dr. Anas Al-Shaikh-Ali aramızda. Bununla birlikte Birleşik Krallık Müslüman Konseyi ilk kadın genel sekreteri Zara Mohammed bizlerle birlikte. İnşallah biz çok verimli bir çalıştay olacağını düşünüyoruz" dedi.

'KADINLARIN MARUZ KALDIĞI EŞİTSİZLİKLERLE, AYRIMCILIKLARLA MÜCADELE EDİYORUZ'

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, "KADEM olarak kurulduğumuz günden beri kadına dair her konuda kadınların maruz kaldığı hak ihlallerinde, eşitsizliklerde, ayrımcılıklarla mücadele ediyoruz. Bu alanda çalışmalarımızın temel hedefini yürütüyoruz. Bugün de Bias and Women olarak, İngilizce olarak gerçekleştirecek olduğumuz kadın ve önyargı çalıştayımızı yapıyoruz. Amacımız burada kadınların aslında görünmeyen ama maruz kaldıkları, her alanda, hukuk alanında, akademide, iş hayatında, çalışma hayatında maruz kaldıkları ayrımcılıkları, önyargıları ve özellikle Müslüman kadının maruz kaldığı bu ayrımcılıkları masaya yatırarak tartışmak istiyoruz. Uluslararası katılımcılarımızla gerçekleştireceğiz. Hepsinin çok kıymetli bu alanda çalışmaları var. Biz de önemli başlıkları masaya yatırıyoruz ve bekliyoruz ki bu çalıştayın çıktıları hazırlandığında, sonuç raporları hazırlandığında bunlarla politikalarımızı yürütelim, geliştirelim, bize de katkı sağlasın. Çünkü KADEM, uluslararası ve ulusal olarak gerçekleştirdiği bu tür zirvelerle, çalıştaylarla, programlarla özellikle kadın haklarına ilişkin çok farklı sesleri de dillendiren vizyonunu göstererek bu farklı görüşlere de yer vermekte. Bu çalıştayımızdan da çıkacak kadına dair her türlü fikri bize yol gösterici olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da politika yapımında kullanmak istiyoruz. Gerçekten emek verdiğimiz bir çalıştay oldu ve iki gün devam edecek çalıştay sonucunda çok güzel bir rapor çıkacağını ümit ediyoruz. Genel olarak dediğim gibi kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yapıyoruz, programlar düzenliyoruz. Bu programlarda bugüne kadar toplumsal anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, yapay zeka, kültürel kodlar gibi programları gerçekleştirdik. Önyargı ve Kadın programı da bunların devamı niteliğinde olacak. ve aynı zamanda uluslararası alandaki politika üretmemiz açısından da bu uluslararası politikaya ilişkin yeni bir çalışma ayağımızın ilk çalıştay serisini oluşturacak" dedi.

Kaynak: DHA

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul, Politika, Kadın, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Kadın Önyargı ve Kadın Çalıştayı İstanbul'da Toplandı - Son Dakika

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