Kahramanmaraş Elbistan\'da 9 ruhsatsız tabanca bulundu, 3 şüpheli cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş Elbistan'da 9 ruhsatsız tabanca bulundu, 3 şüpheli cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elbistan'da 3 Kasım 2026'da yapılan operasyonda 9 adet ruhsatsız 9 milimetre Browning tabanca ve 9 şarjör bulundu. Yakalanan 3 şüpheli, 6136 sayılı Kanun kapsamındaki soruşturma sonrası mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliği ekiplerince, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
3 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda, 9 adet Browning ibareli ruhsatsız 9 milimetre tabanca ile 9 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, 6136 sayılı Kanun kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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