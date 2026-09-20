Kahramanmaraş İstiklalspor, kırmızı kartla 10 kişi kalıp Sakaryaspor'a 3-1 yenildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş İstiklalspor, kırmızı kartla 10 kişi kalıp Sakaryaspor'a 3-1 yenildi

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Kahramanmaraş İstiklalspor, kırmızı kartla 10 kişi kalıp Sakaryaspor\'a 3-1 yenildi
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2026-2027 Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Kahramanmaraş İstiklalspor, AKDO Park Stadyumu'nda Sakaryaspor'a 3-1 yenildi. 61. dakikada Emir Kayacık'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İstiklalspor, Yasin Abdioğlu'nun 34. dakikadaki golüne rağmen mağlup oldu.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a> İstiklalspor, kırmızı kartla 10 kişi kalıp <a class='keyword-sd' href='/sakaryaspor/' title='Sakaryaspor'>Sakaryaspor</a>'a 3-1 yenildi

2026-2027 Futbol Sezonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 3. haftasında Sakaryaspor’u AKDO Park Stadyumu’nda ağırladı. Karşılaşmaya Kahramanmaraşlı futbolseverler yoğun ilgi gösterirken, tribünler tamamen doldu. Taraftarlar, karşılaşma boyunca kırmızı-beyazlı ekibe büyük destek verdi.

İSTİKLALSPOR İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, rakip kalede baskı kurdu. Mücadelenin 34. dakikasında Yasin Abdioğlu, attığı golle İstiklalspor’u 1-0 öne geçirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarının kalan bölümünde üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 1-0 önde gitti.

KIRMIZI KART DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

İkinci yarıya da baskılı başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, farkı artırmak için rakip kalede pozisyonlar buldu ancak aradığı ikinci golü bulamadı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Emir Kayacık, yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İstiklalspor, karşılaşmanın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Sakaryaspor, rakibinin eksilmesinin ardından baskısını artırdı ve duran top organizasyonunda Evren Korkmaz ile golü bularak skoru 1-1’e getirdi.

SAKARYASPOR SON BÖLÜMDE  HAKİMİYETİ ELE ALDI

Beraberlik golünün ardından karşılaşmanın son bölümü büyük bir mücadeleye sahne oldu. 70. dakikada Hasan Bilal, Sakaryaspor’u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Kahramanmaraş İstiklalspor beraberlik için rakip kaleye yüklenirken, Sakaryaspor 77. dakikada Uğur Can’ın attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sakaryaspor, deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor’u 3-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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