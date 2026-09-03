Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir kişi kadını vurup ardından kendini öldürdü
Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kişi, bir kadına silahla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Mercimektepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle bir kadına silahla ateş etti. Saldırının ardından şahıs, aynı silahla kendisine ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, her iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayın nedenine ve yaşananların ayrıntılarına ilişkin inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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