Kahramanmaraş'ta çamura saplanan yaşlı adamı AFAD ekibi yürüyerek bulup kurtardı

Kahramanmaraş'ta çamura saplanan yaşlı adamı AFAD ekibi yürüyerek bulup kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta köprü altında çamura saplanan yaşlı bir erkeğin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle kilometrelerce yürüyen AFAD ekibi, yaşlı adamı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay, saat 17.51 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, yaşlı bir erkeğin köprü altında çamura saplandığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin arazi şartları nedeniyle AFAD ekipleri, vatandaşa ulaşabilmek için yaklaşık kilometrelerce yürüyerek ilerledi.
Ekiplerin zorlu arazi koşullarında sürdürdüğü arama-kurtarma çalışması sonucunda vatandaş bulunduğu yerde tespit edilerek bulunduğu bölgeden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
Sizin düşünceleriniz neler ?