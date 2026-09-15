Kahramanmaraş'ta kuaförde çıkan kavgada iş yeri sahibi darbedildi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kuaför salonunda, saç kesimini beğenmediği öne sürülen müşterinin yakınlarıyla iş yerine gelmesi üzerine kavga çıktı. İş yeri sahibi darbedildiğini belirterek 4 kişi ve iki çocuk hakkında şikayetçi oldu.
Olay, Dedebaba Mahallesi’nde bulunan bir kuaför salonunda meydana geldi. İddiaya göre, saç kesimini beğenmeyen bir müşteri, yakınlarıyla birlikte öğle saatlerinde kuaför salonuna geldi.
Taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü öne sürüldü. İş yeri sahibi D.M., kendisine hakaret ve tehditlerde bulunulduğunu, ardından iş yerindeki malzemelere zarar verildiğini ve 4-5 kişi tarafından darbedildiğini belirterek N.Y., F.G., A.Ş. ve D.M. ile iki çocuk hakkında şikayetçi oldu.
Yaşanan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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