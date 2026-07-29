Kahramanmaraş\'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yangın ihbarı 29 Temmuz 2026 günü saat 15.51’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına ilk müdahale saat 16.00’da gerçekleştirildi.

Yangına müdahale kapsamında bölgeye 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 1 yangın söndürme helikopteri, 2 hizmet aracı, 2 belediye itfaiye ekibi, diğer kurumlara ait 2 su ikmal aracı ile 5 teknik personel ve toplam 35 personel sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın saat 17.00 itibarıyla kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 0,5 hektarlık ormanlık alan yangından etkilendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.