Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu
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Narkotik ekipleri, 4 operasyonda 6 şüpheliyi tutuklayarak uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kahramanmaraş’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince 10, 11 ve 15 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen dört ayrı çalışmada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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