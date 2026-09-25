Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Eylül 2026 tarihinde Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri ile Gaziantep’te operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 19 bin 288 sentetik ecza hapı, 13 ecstasy, 5 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Eylül 2026 tarihinde Onikişubat ilçesinde toplam 4 ikamet ve eklentisinde yapılan aramalarda 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 30 adet 7,62 milimetre fişek, 74 adet 9 milimetre fişek, 1 AK-47 şarjörü ve 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber: Muhammet Özer