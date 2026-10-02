Yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı, yaklaşık 1 milyar TL belirlendi - Son Dakika
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Yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı, yaklaşık 1 milyar TL belirlendi

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Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 19 kişinin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar TL işlem hacmi belirlendi. 30 Eylül 2026'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle, 1'i serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı, yaklaşık 1 milyar TL belirlendi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce MASAK raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, 19 kişinin banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etmek amacıyla kullandığı tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 1 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

30 Eylül 2026 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Elbistan, Türkoğlu ve Göksun ilçeleri ile Şanlıurfa ve Osmaniye’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli tutuklandı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
KahramanmaraşGüvenlik3. SayfaGüncelEylülBankaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı, yaklaşık 1 milyar TL belirlendi - Son Dakika
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