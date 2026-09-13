Kilis'te 112 ekibi ambulansa yetişti, bebek sağlıkla dünyaya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te 112 ekibi ambulansa yetişti, bebek sağlıkla dünyaya geldi

Kilis\'te 112 ekibi ambulansa yetişti, bebek sağlıkla dünyaya geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in Musabeyli ilçesinde saat 04.00 sıralarında başlayan doğum eylemine müdahale eden 112 Acil Sağlık ekibi, bebeği ambulans içerisinde sağlıklı şekilde dünyaya getirdi. Anne ve yenidoğanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi, kontroller için Kilis Devlet Hastanesi'ne nakledildiler.

Kilis’in Musabeyli ilçesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında başlayan doğum eylemi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti.

Musabeyli 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda (3670) görev yapan ekip, gelen ihbarın ardından vakaya hızlı şekilde yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, doğum eyleminin başladığını tespit ederek gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kilis'te 112 ekibi ambulansa yetişti, bebek sağlıkla dünyaya geldi

Ekip tarafından yapılan müdahalenin ardından bebek, ambulans içerisinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doğumun başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından anne ve yenidoğanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Anne ve bebeğin kontrollerinin yapılması amacıyla Kilis Devlet Hastanesi’ne nakli de 112 ekipleri tarafından başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Doğuma müdahale eden sağlık ekibinde sürücü ATT Atakan Karakoç ile paramedik Abdülkadir Aktaş ve paramedik Ceren Tor görev yaptı.

Sağlık ekiplerinin hızlı ve başarılı müdahalesi sayesinde doğum sorunsuz şekilde tamamlanırken, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olması yakınlarına da büyük sevinç yaşattı.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu

112 Acil Sağlık, Acil Durum, Musabeyli, Bebek, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Kilis Kilis'te 112 ekibi ambulansa yetişti, bebek sağlıkla dünyaya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı

11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:55
Fenomen Mika Can Raun’un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket AK Partili isim rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi
09:40
Özgür Özel’in “Hesap verecekler“ çıkışına AK Parti’den çok sert tepki
Özgür Özel'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti'den çok sert tepki
09:09
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 11:42:00. #7.12#
SON DAKİKA: Kilis'te 112 ekibi ambulansa yetişti, bebek sağlıkla dünyaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement