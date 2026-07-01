1700 kripto para yatırımcısı Binance ve CZ\'ye dava açtı

Toplam 1692 yatırımcı, Binance, kurucusu Changpeng Zhao ve Abu Dabi merkezli Nest Exchange'e karşı Londra Yüksek Mahkemesi'nde toplu dava açtı. Davacılar, borsanın yıllar boyunca perakende yatırımcılara düzenleyici onay olmadan yetkisiz kripto türev ürünleri sattığını iddia ediyor.

Davacıları temsil eden KP Law hukuk bürosuna göre Binance, kaldıraçlı tokenlar, kripto vadeli işlemleri, opsiyonlar ve marjin işlem ürünlerini yaklaşık Eylül 2019'dan itibaren İngiltere'deki tüketicilere sundu. Büro, bu ürünlerin ülkenin Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası'nı ihlal ettiğini ve Finansal Denetim Otoritesi'nin (FCA) bu ürünleri Ocak 2021'de perakende müşterilere yasaklamasının ardından da sunulmaya devam ettiğini savundu.

SUTAS 132 BİN DOLARDAN FAZLASINI KAYBETTİ

KP Law, toplamda 150 milyon sterlinin (200 milyon dolar) üzerinde bir tazminat talep ettiklerini belirtti. Davayı yöneten mali kontrolör Tomas Sutas'ın, yatırımlarının değeri sıfırlanmadan önce Binance'in türev ürünlerine 132 bin doların üzerinde para koyduğu bildirildi. Birçok İngiltereli kullanıcının da bu ürünler üzerinden on binlerce sterlin kaybettiği aktarıldı.

Binance ise açıklamasında, İngiltere düzenlemelerine sıkı uyumun şirket için öncelik olduğunu, kullanıcılara karşı yükümlülüklerini sürdürdüğünü ve iddialara karşı uygun hukuki süreçle savunma yapacağını belirtti. Şirketin İngiltere'deki faaliyetleri, FCA'nın Haziran 2021'de Binance Markets Limited'e yazılı onay olmadan bölgede faaliyet gösteremeyeceğini bildirmesiyle ağır biçimde kısıtlanmıştı. Davada, Binance bağlantılı Nest Exchange ve kimliği belirsiz kişiler de davalı olarak gösterildi.

CZ 2023 DAVASINDA HAPİS YATMIŞTI

Dava, Binance'in 2023'te ABD'de para aklama ve yaptırım suçlamalarını kabul etmesinin ardından geldi. Bu anlaşma kapsamında borsa 4,3 milyar dolar ceza ödemiş, CZ ise dört ay hapis yatmıştı. CZ daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmişti.

Binance ayrıca son günlerde bir AB üyesi ülkeden 1 Temmuz son tarihinden önce MiCA lisansı alamadı. CZ, başvurunun tam uyumlu ve onaya yakın olduğunu, ancak siyasi güçlerin devreye girdiğini öne sürmüştü. Borsa, yaptırım listesindeki bir İranlı finansçıya bağlı 850 milyon dolarlık işlemi kolaylaştırdığı iddialarıyla da karşı karşıya kaldı ve bu iddiaları kesinlikle reddetti.