ABD başkanlık seçimleri Bitcoin fiyatını etkileyebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD başkanlık seçimleri Bitcoin fiyatını etkileyebilir

ABD başkanlık seçimleri Bitcoin fiyatını etkileyebilir

Araştırma ve aracılık firması Bernstein, ABD başkanlık seçimlerinin Bitcoin (BTC) fiyatları üzerindeki olası etkisini değerlendirdi. Analistler, Donald Trump'ın zaferi halinde Bitcoin'in 90 bin dolara tırmanabileceğini, Kamala Harris'in kazanması durumunda ise 50 bin dolara gerileyebileceğini öngörüyor.

04.11.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasında ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken dalgalanma artıyor. Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket'teki veriler yakın bir yarış beklendiğini gösterirken, yatırımcılar temkinli pozisyon alıyor.

Bitcoin Fiyatı ABD Başkanlık Sonuçlarına Göre Şekillenecek

Bernstein analistleri, ABD'deki mali disiplinsizlik ve rekor borç seviyelerinin Bitcoin için temel itici güçler olmaya devam ettiğini vurguluyor. Spot Bitcoin ETF'lerinin başarısı bu trendi daha da destekliyor.

Trump'ın kripto para dostu politikaları ile Harris'in duruşu arasındaki fark, kısa vadede yatırımcı algısını etkileyebilir. Bernstein, 2025 yılı sonuna kadar seçim sonucundan bağımsız olarak Bitcoin için 200 bin dolar hedefini koruyor.

Ethereum (ETH) ve diğer kripto varlıkların geleceği, düzenleyici çerçeveye bağlı kalacak. Stablecoinler, varlık tokenizasyonu ve kripto sınıflandırması için olumlu düzenlemeler gerekiyor.

Bitcoin madencilik sektörü de seçim sonuçlarından değişim gösterebilir. Yerli üretim potansiyeli ve yapay zeka için enerji kaynağı olarak madencilik, her iki adayın da gündeminde yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, ABD seçim sonuçları, Kamala Harris, Donald Trump, Kripto Para, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD başkanlık seçimleri Bitcoin fiyatını etkileyebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:13:00. #1.13#
SON DAKİKA: ABD başkanlık seçimleri Bitcoin fiyatını etkileyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.