ABD başkanlık seçimleri Bitcoin fiyatını etkileyebilir

Kripto Para

Kripto para dünyasında ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken dalgalanma artıyor. Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket'teki veriler yakın bir yarış beklendiğini gösterirken, yatırımcılar temkinli pozisyon alıyor.

Bitcoin Fiyatı ABD Başkanlık Sonuçlarına Göre Şekillenecek

Bernstein analistleri, ABD'deki mali disiplinsizlik ve rekor borç seviyelerinin Bitcoin için temel itici güçler olmaya devam ettiğini vurguluyor. Spot Bitcoin ETF'lerinin başarısı bu trendi daha da destekliyor.

Trump'ın kripto para dostu politikaları ile Harris'in duruşu arasındaki fark, kısa vadede yatırımcı algısını etkileyebilir. Bernstein, 2025 yılı sonuna kadar seçim sonucundan bağımsız olarak Bitcoin için 200 bin dolar hedefini koruyor.

Ethereum (ETH) ve diğer kripto varlıkların geleceği, düzenleyici çerçeveye bağlı kalacak. Stablecoinler, varlık tokenizasyonu ve kripto sınıflandırması için olumlu düzenlemeler gerekiyor.

Bitcoin madencilik sektörü de seçim sonuçlarından değişim gösterebilir. Yerli üretim potansiyeli ve yapay zeka için enerji kaynağı olarak madencilik, her iki adayın da gündeminde yer alıyor.