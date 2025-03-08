ABD, dolar stratejisinin merkezine stablecoinleri yerleştiriyor - Son Dakika
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Kripto Para

ABD, dolar stratejisinin merkezine stablecoinleri yerleştiriyor

ABD, dolar stratejisinin merkezine stablecoinleri yerleştiriyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Kripto Zirvesi'nde, ABD hükümetinin dolar hegemonyasını korumak için stablecoinleri stratejik olarak kullanacağını duyurdu. Trump yönetimi, kripto dünyasına yönelik savaşı sonlandırma ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturma sözü verdi. Başkan Trump, Ağustos Kongre tatilinden önce stablecoin düzenleme tasarısının hazır olmasını bekliyor.

08.03.2025 11:54
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Beyaz Saray'da gerçekleştirilen tarihi Kripto Zirvesi, ABD hükümetinin dijital varlık endüstrisine yönelik tutumunda önemli bir değişimi işaret ediyor. Hazine Bakanı Bessent'in açıklamaları, ABD'nin doların küresel rezerv para birimi konumunu sürdürmek için stablecoinleri etkili bir araç olarak konumlandıracağını gösteriyor. Bu yaklaşım, aşırı teminatlandırılmış stablecoinlerin ABD Hazine bonoları talebini artırarak dolar hakimiyetini uzatma stratejisini yansıtıyor.

Fed Stablecoin Yaklaşımını Destekliyor

Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Kripto Zirvesi'nde yaptığı konuşmada kripto para sektörüne yönelik yeni politika yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu. Bessent, "Stablecoin rejimine çok fazla düşünce katacağız ve Başkan Trump'ın yönlendirdiği gibi ABD dolarını dünyanın dominant rezerv para birimi olarak tutacağız ve bunu yapmak için stablecoinleri kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, önceki dönemde uygulanan IRS kılavuzunu ve cezai düzenlemeleri geri çekmeyi garanti etti. Başkan Trump, zirvede yaptığı konuşmada yasa koyucuların kapsamlı bir stablecoin düzenleme tasarısını Ağustos Kongre tatilinden önce masasına getirmelerini umduğunu belirtti.

Trump ayrıca Biden yönetiminin el konulan Bitcoin'lerin bir kısmını satmasını eleştirdi. Başkan, bu erken satışların milyarlarca dolar zarara yol açtığını iddia etti. Zirvenin katılımcıları etkinliğin tarihi önemine dikkat çekerek, ABD hükümetinin kripto varlık endüstrisine yönelik tutumunda köklü bir değişimi pekiştirdiğini vurguladı.

Yüksek güvenceli stablecoinler, kısa vadeli ABD Hazine bonoları ve nakit mevduatlarını kullanarak dijital fiat tokenlarını güvence altına alıyor. Bu durum ABD borç araçlarına olan talebi artırıyor. Uzmanlar, stablecoinlerin ABD dolar hakimiyetini genişletmek için etkili bir araç olabileceğini belirtiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyesi Christopher Waller da Şubat 2024'te doları desteklemek için stablecoinlerin kullanılmasına destek verdi. Waller, kripto paraların ABD dolarının pazar payı üzerindeki aşındırıcı etkisinin stablecoin talebiyle azaltılabileceğini savundu.

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Son Dakika Kripto Para ABD, dolar stratejisinin merkezine stablecoinleri yerleştiriyor - Son Dakika

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