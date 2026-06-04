ABD Hazine Bakanı: 'Bitcoin rezerv planı bilinçli hızla ilerliyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Hazine Bakanı: 'Bitcoin rezerv planı bilinçli hızla ilerliyor'

ABD Hazine Bakanı: \'Bitcoin rezerv planı bilinçli hızla ilerliyor\'
04.06.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Senat Maliye Komitesi'nde stratejik Bitcoin rezervinin "bilinçli bir hızla" ilerlediğini ve Clarity Act tasarısının bu yaz yasalaşmasını hedeflediklerini açıkladı.

Bessent, 2027 bütçesini görüşmek üzere toplanan Senat Maliye Komitesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 tarihli kararnamesiyle temeli atılan stratejik Bitcoin rezervinde ilerleme kaydettiklerini aktardı. "Bilinçli bir hızla hareket ediyoruz, bu karmaşık süreçte en iyi uygulamaları hayata geçirerek kalıcı sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz." dedi. Bakan ayrıca milletvekillerine ABD'nin "inovasyon başkenti" haline getirilmesi için bu varlıkların güvence altına alınması yönünde yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

ABD'nin rezervleri şu anda 328.372 Bitcoin barındırıyor. Yayım sırasında yaklaşık 215 milyar dolara ulaşan bu stok, hükümetin suç ve sivil müsadereler yoluyla edindiği Bitcoin'lerle oluşturuldu. Beyaz Saray kripto danışmanı Patrick Witt, Nisan ayında rezervin sonraki adımlarına ilişkin yakın vadede önemli bir açıklama yapılacağını duyurmuştu.

CLARITY ACT İÇİN TEMMUZ HEDEFİ

Bessent, Maliye Komitesi Başkanı Mike Crapo'nun sorularını yanıtlarken Clarity Act'in ardına geçmeleri için milletvekillerine çağrıda bulundu ve tasarının bu yaz yasalaşmasını hedeflediklerini belirtti. Clarity Act geçen yıl Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti ancak stablecoin ödülleri, yazılım geliştirici korumaları ve Trump'ın kripto para girişimlerinden kaynaklanan çıkar çatışması kaygıları nedeniyle Senat'ta ilerleme kaydedilemedi.

Senat Bankacılık ve Tarım komiteleri tasarının kendi bölümlerini onaylamıştı. Genel oylama için iki metnin birleştirilmesi gerekiyor. Beyaz Saray danışmanı Witt, mayıs ayında Trump'ın 4 Temmuz'a yönelik bir imza töreni planladığını belirtmişti. Bazı senatörlerin ise tasarının Ağustos öncesinde oylanacağını beklediği aktarıldı. Yılın geri kalanında bütçe önceliklerinin öne çıkması ve Kasım seçimlerinin takvim baskısı yaratmasıyla yaz dönemi, yasama süreci için kilit bir pencere olarak değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD Hazine Bakanı: 'Bitcoin rezerv planı bilinçli hızla ilerliyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

15:39
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası’ndaki forma numaraları belli oldu
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:44:13. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanı: 'Bitcoin rezerv planı bilinçli hızla ilerliyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.