ABD Hazine Bakanı: \'Bitcoin rezerv planı bilinçli hızla ilerliyor\'

Bessent, 2027 bütçesini görüşmek üzere toplanan Senat Maliye Komitesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 tarihli kararnamesiyle temeli atılan stratejik Bitcoin rezervinde ilerleme kaydettiklerini aktardı. "Bilinçli bir hızla hareket ediyoruz, bu karmaşık süreçte en iyi uygulamaları hayata geçirerek kalıcı sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz." dedi. Bakan ayrıca milletvekillerine ABD'nin "inovasyon başkenti" haline getirilmesi için bu varlıkların güvence altına alınması yönünde yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

ABD'nin rezervleri şu anda 328.372 Bitcoin barındırıyor. Yayım sırasında yaklaşık 215 milyar dolara ulaşan bu stok, hükümetin suç ve sivil müsadereler yoluyla edindiği Bitcoin'lerle oluşturuldu. Beyaz Saray kripto danışmanı Patrick Witt, Nisan ayında rezervin sonraki adımlarına ilişkin yakın vadede önemli bir açıklama yapılacağını duyurmuştu.

CLARITY ACT İÇİN TEMMUZ HEDEFİ

Bessent, Maliye Komitesi Başkanı Mike Crapo'nun sorularını yanıtlarken Clarity Act'in ardına geçmeleri için milletvekillerine çağrıda bulundu ve tasarının bu yaz yasalaşmasını hedeflediklerini belirtti. Clarity Act geçen yıl Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti ancak stablecoin ödülleri, yazılım geliştirici korumaları ve Trump'ın kripto para girişimlerinden kaynaklanan çıkar çatışması kaygıları nedeniyle Senat'ta ilerleme kaydedilemedi.

Senat Bankacılık ve Tarım komiteleri tasarının kendi bölümlerini onaylamıştı. Genel oylama için iki metnin birleştirilmesi gerekiyor. Beyaz Saray danışmanı Witt, mayıs ayında Trump'ın 4 Temmuz'a yönelik bir imza töreni planladığını belirtmişti. Bazı senatörlerin ise tasarının Ağustos öncesinde oylanacağını beklediği aktarıldı. Yılın geri kalanında bütçe önceliklerinin öne çıkması ve Kasım seçimlerinin takvim baskısı yaratmasıyla yaz dönemi, yasama süreci için kilit bir pencere olarak değerlendiriliyor.